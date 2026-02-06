إعلان

السعودية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في باكستان

كتب : مصراوي

05:39 م 06/02/2026

وزارة الخارجية السعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية إسلام آباد، وأدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وشددت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، على موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وقدمت السعودية العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية السعودية استهداف مسجد في باكستان السعودية تدين التفجير الإرهابي بباكستان جمهورية باكستان الإسلامية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

7 صور من عيد ميلاد إيمي سالم بحضور نجوم الفن
زووم

7 صور من عيد ميلاد إيمي سالم بحضور نجوم الفن
بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما
أخبار السيارات

بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما
"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية
حوادث وقضايا

"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
"الفلوس بتجري وراهم".. انفراجات غير متوقعة في انتظار 4 أبراج
علاقات

"الفلوس بتجري وراهم".. انفراجات غير متوقعة في انتظار 4 أبراج

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان