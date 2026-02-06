إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "اقتحام محل العطارين" بالإسكندرية

كتب : مصراوي

05:40 م 06/02/2026

متهمين

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 4 سيدات بالتعدى على آخرى بالضرب داخل أحد المحال وتحطيم محتوياته بالإسكندرية.

تلقي قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، بتاريخ 1 فبراير الجاري بلاغًا من عاملة بمحل، أنها حال تواجدها بمحل عملها فوجئت بدخول 4 سيدات مقيمات بدائرة القسم، محل عملها والتعدى عليها بالضرب بالأيدي مما أدى إلى إصابتها بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وإحداث تلفيات بالمحل لخلافات عائلية بينهن.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبطهن، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة لخلافات عائلية بينهن .

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

