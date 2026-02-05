نزاع "أرض البيبسي".. حجز متهمين بسوهاج والمحافظة: الحكم نهائي للدولة

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قررت نيابة قسم ثان الجزئية بسوهاج حجز كل من "أ. ف" و"ب. ع" بديوان قسم الشرطة، لحين ورود تحريات المباحث حول واقعة تعديهم على أرض مصنع البيبسي، وذلك لبيان طبيعة الأفعال المنسوبة لكل طرف في النزاع القائم بين حي شرق سوهاج وأحد الأشخاص حول ملكية الأرض، مع مراعاة مدة الحجز القانونية.

معاينة فنية

وكلفت النيابة العامة أحد ضباط قسم الشرطة بالانتقال رفقة مختص من المحافظة لمعاينة الأرض على الطبيعة، لبيان ما إذا كانت هناك تلفيات قد وقعت نتيجة النزاع من عدمه، وفي حال ثبوتها يتم تحديد طبيعتها وأسبابها وتقدير قيمتها المالية بدقة، مع رفع تقرير فني مفصل بذلك لجهات التحقيق.

استمرار التحفظ

وتضمن القرار استمرار التحفظ على السيارة ورخصة التسيير المضبوطة على ذمة القضية لحين صدور قرار آخر، وذلك على خلفية المحضر رقم 412 لسنة 2026 إداري قسم ثان سوهاج، المقيد ضد المذكورين في مواجهة عدد من موظفي حي شرق سوهاج وهم كل من "أ. ع"، و"ب. ب"، و"م. أ"، و"أ. ز"، و"م. أ"، و"أ. ص".

حكم نهائي

ونشرت الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بيانًا حاسمًا، نفت فيه ما تردد عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم قضائي لصالح أحد الأشخاص بأحقيته في مساحة 2 فدان و16 قيراطًا و4 أسهم من أرض مصنع البيبسي، مؤكدة أن الحقيقة القانونية الثابتة هي صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 19153 لسنة 68 ق.ع، بجلسة 25 نوفمبر 2023، والذي قضى بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا مع إلزام الطاعن بالمصروفات.

الطريق الوحيد

وأوضحت الوحدة المحلية أن هذا الحكم لا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية أخرى، وأن السبيل القانوني الوحيد حال وجود ادعاءات جديدة يكون عبر المحكمة الدستورية العليا فقط، وهو ما لم يرد للمحافظة حتى الآن، مشددة على التزامها الكامل بحماية حقوق الدولة ومواجهة أي تعدٍ على أراضيها بكل حسم، مع إحالة أي مخالف للمساءلة القانونية.