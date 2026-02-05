إعلان

رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق عن زيارة أردوغان: تقارب إقليمي قد يمتد إلى تحالف

كتب : حسن مرسي

09:06 م 05/02/2026

اللواء محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال اللواء محمد عبدالمنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تحمل دلالات استراتيجية عميقة، مؤكدًا أنها تعكس تحولًا نحو تقارب القوى الإقليمية الكبرى ذات المصالح المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف "عبدالمنعم"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن تركيا تعد تاسع قوة عسكرية في العالم والثانية داخل حلف الناتو، موضحًا أن الدول ذات الثقل تميل دائمًا لصياغة تحالفات وترتيبات أمنية مع نظرائها الذين يتشاركون معها الرؤى والمصالح الحيوية.

وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن زيارة أردوغان لمصر، التي تلت زيارة مماثلة للسعودية، تُشير إلى توجه استراتيجي واضح نحو تعزيز التنسيق والتكامل بين أبرز القوى الفاعلة في الشرق الأوسط.

وأكد اللواء محمد عبدالمنعم، أن المباحثات الثنائية تناولت مجموعة من الملفات الشائكة، مشيرًا إلى أن قضية غزة كانت في صدرها، بالإضافة إلى الأوضاع في ليبيا والسودان، والملف الإيراني، وقضية أرض الصومال، فضلًا عن بحث تعاون اقتصادي وتبادل أمني وعسكري مفصل.

وأشار إلى أن هذا التقارب الإقليمي، الذي قد يمتد ليشكل تحالفًا مصريًا تركيًا سعوديًا مع احتمال انضمام باكستان، قد أحدث قلقًا ملحوظًا في الأوساط الإسرائيلية، لافتًا إلى أن تشكيل مثل هذا التحالف القوي قادر على إحداث نقلات استراتيجية في موازين القوى بالمنطقة.

اقرأ أيضًا:

"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت

وزير الري يستعرض مقترحات تطوير مراكز التنبؤ بالفيضان في أعالى النيل

السياحة تطالب الشركات بتوجيه الحجاج لإصدار شهادة الاستطاعة الصحية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء محمد عبدالمنعم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق زيارة أردوغان لمصر زيارة أردوغان تقارب إقليمي برنامج الحياة اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ذبحته أمام أخيه.. وعشماوي في انتظارها".. تفاصيل جريمة "غرام" البشعة في
حوادث وقضايا

"ذبحته أمام أخيه.. وعشماوي في انتظارها".. تفاصيل جريمة "غرام" البشعة في
كيف علقت وسائل الإعلام التركية على زيارة أردوغان للقاهرة؟
شئون عربية و دولية

كيف علقت وسائل الإعلام التركية على زيارة أردوغان للقاهرة؟
بعد نقله دار إقامة كبار الفنانين.. تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل
زووم

بعد نقله دار إقامة كبار الفنانين.. تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل
مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"
رياضة عربية وعالمية

مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة مع مسكنات البرد؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة مع مسكنات البرد؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت