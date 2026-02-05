قال اللواء محمد عبدالمنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تحمل دلالات استراتيجية عميقة، مؤكدًا أنها تعكس تحولًا نحو تقارب القوى الإقليمية الكبرى ذات المصالح المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف "عبدالمنعم"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن تركيا تعد تاسع قوة عسكرية في العالم والثانية داخل حلف الناتو، موضحًا أن الدول ذات الثقل تميل دائمًا لصياغة تحالفات وترتيبات أمنية مع نظرائها الذين يتشاركون معها الرؤى والمصالح الحيوية.

وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن زيارة أردوغان لمصر، التي تلت زيارة مماثلة للسعودية، تُشير إلى توجه استراتيجي واضح نحو تعزيز التنسيق والتكامل بين أبرز القوى الفاعلة في الشرق الأوسط.

وأكد اللواء محمد عبدالمنعم، أن المباحثات الثنائية تناولت مجموعة من الملفات الشائكة، مشيرًا إلى أن قضية غزة كانت في صدرها، بالإضافة إلى الأوضاع في ليبيا والسودان، والملف الإيراني، وقضية أرض الصومال، فضلًا عن بحث تعاون اقتصادي وتبادل أمني وعسكري مفصل.

وأشار إلى أن هذا التقارب الإقليمي، الذي قد يمتد ليشكل تحالفًا مصريًا تركيًا سعوديًا مع احتمال انضمام باكستان، قد أحدث قلقًا ملحوظًا في الأوساط الإسرائيلية، لافتًا إلى أن تشكيل مثل هذا التحالف القوي قادر على إحداث نقلات استراتيجية في موازين القوى بالمنطقة.

