منها مكافحة السرطان.. 6 أشياء تحدث لجسمك عند تناول العسل الأسود

يُعد العسل الأسود من الأغذية الشعبية الغنية بالعناصر الغذائية، ورغم بساطته، إلا أن فوائده الصحية المتعددة، التي تجعله واحدًا من الأطعمة الداعمة للجسم والوقاية من عدد من الأمراض.

وبحسب ما نشر في صحيفة Healthline، يحتوي العسل الأسود على مضادات أكسدة قوية، مثل البوليفينولات، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل تلف الخلايا، وهو ما يساهم في خفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان عند تناوله ضمن نظام غذائي صحي.

يساعد العسل الأسود على تعزيز جهاز المناعة بفضل احتوائه على معادن مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ما يزيد قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

يُعد العسل الأسود مصدرًا غنيًا بـ الحديد، ما يجعله خيارًا فعالًا للوقاية من فقر الدم، خاصة لدى النساء والأطفال، حيث يساهم في رفع نسبة الهيموجلوبين في الدم.

يساهم محتواه من الكالسيوم والمغنيسيوم في دعم صحة العظام والأسنان، والوقاية من الهشاشة، خاصة مع التقدم في العمر.

يساعد العسل الأسود في تحسين عملية الهضم، والتقليل من الإمساك، كما يعمل كملين طبيعي خفيف يدعم صحة القولون.

يمنح العسل الأسود الجسم طاقة سريعة وطبيعية، لاحتوائه على سكريات طبيعية، ما يجعله مناسبًا لمواجهة الإرهاق والتعب، خاصة في الصباح.

نصائح طبية مهمة

ورغم فوائده المتعددة، ينصح الأطباء بتناول العسل الأسود باعتدال، خاصة لمرضى السكري، لتجنب ارتفاع مستوى السكر في الدم.

