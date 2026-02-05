5 أطعمة مفيدة لمرضى الكلى.. احرص على تناولها

تلعب التغذية الصحيحة دورا محوريا في حماية الكلى وتقليل خطر تدهور وظائفها، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لمشكلات الكلى أو المصابين بها.

ووفقا لموقع Healthshots، هناك مجموعة من الأطعمة الطبيعية التي يمكن أن تساهم في دعم صحة الكلى وتحسين أدائها، كما يلي:

1- التوت والفراولة

يعد التوت بأنواعه والفراولة من أبرز الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، ما يساعد في حماية الكلى من التلف الناتج عن الالتهابات والأكسدة.

كما يتميز التوت البري بقدرته على تقليل احتمالات الإصابة بالتهابات المسالك البولية، التي قد تمتد إلى الكلى إذا لم تعالج في الوقت المناسب، فضلا عن احتوائه على مركبات طبيعية تقلل الالتهاب وتحسن الدورة الدموية.

2- الثوم

يمثل الثوم خيارا داعما لصحة الكلى، إذ يساعد على خفض الكوليسترول وتقليل الالتهابات، إضافة إلى دوره في تنظيم ضغط الدم.

ويشير خبراء التغذية إلى أن الثوم يمنح الطعام نكهة قوية طبيعية، ما يقلل الحاجة إلى الملح، وهو عنصر يرتبط الإفراط فيه بإجهاد الكلى ورفع ضغط الدم.

3- الفلفل الأحمر الحلو

يعد الفلفل الأحمر الحلو من الأطعمة المناسبة لمرضى الكلى، لأنه منخفض البوتاسيوم وغني بمضادات الأكسدة وفيتامينات A وC.

ويساعد هذا النوع من الفلفل على مقاومة الالتهابات وحماية الخلايا من السموم، كما أن مذاقه الحلو يقلل الاعتماد على كميات كبيرة من الملح أثناء الطهي.

4- التفاح

يحتوي التفاح على نسبة مرتفعة من الألياف ومركبات مضادة للالتهابات، ما يجعله مفيدا في تنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم، وهما من العوامل التي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى.

كما يساعد التفاح على تحسين الهضم ودعم عملية التخلص من السموم، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات دون إرهاق الكلى.

5- الكرنب

قد لا يتوقع كثيرون أن يكون الكرنب من أفضل الأطعمة الداعمة للكلى، لكنه يتميز بكونه منخفض البوتاسيوم وغنيا بفيتامينات K وC والألياف.

ويساعد الكرنب على مكافحة الجذور الحرة وتحسين صحة الأمعاء، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على دعم وظائف الكلى وتقليل العبء عليها.

