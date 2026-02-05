إعلان

عراقجي يتوجه إلى مسقط لإجراء مفاوضات مع مسؤولين أمريكيين

كتب : مصراوي

09:02 م 05/02/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

وكالات

غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، طهران، مساء اليوم الخميس، متوجهًا إلى مسقط على رأس وفد دبلوماسي إيراني.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن هذه الخطوة تأتي لإجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة، صباح غدا الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم، هاجم عراقجي المستشار الألماني فريدريش ميرتس، واصفا إياه بأنه رمز للسذاجة، معتبرا أن ألمانيا كانت محركا لتقدم أوروبا وتحولت إلى محرك للتراجع".

وفي تصريحات نشرها على منصة إكس، أشار عراقجي إلى أن ما جرى في سبتمبر الماضي في نيويورك، حين سعت الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران "بإصرار من ميرتس"، يوضح فشل برلين في فهم الواقع السياسي.

وأضاف عراقجي، أن ميرتس يتوسل اليوم للعودة إلى المفاوضات نفسها التي انسحب منها قبل أشهر، قائلا: "كانت ألمانيا ذات يوم محركا لتقدم أوروبا، أما الآن فقد تحولت إلى محرك للتراجع، للأسف، واجهنا نحن الإيرانيون أمثلة أخرى عديدة على سذاجة ميرتس السياسية وشخصيته البغيضة".

