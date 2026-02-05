كيف علقت وسائل الإعلام التركية على زيارة أردوغان للقاهرة؟

في وقت تشهد فيه المنطقة، حالة من التوترات المتصاعدة، على كافة المستويات والأصعدة، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحظي اللقاء بتغطية إعلامية كبيرة من وسائل الإعلام التركية.

وحسبما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية، فإن زيارة أردوغان لمصر لا تقتصر على كونها زيارة بروتوكولية بل تمثل زيارة مهمة خاصة مع تصاعد التوترات، وسعى بعض الدول لتغيير المشهد في خريطة الشرق الأوسط.

وأشادت الوكالة التركية، بمراسم استقبال أردوغان في القاهرة، والتي حملت العديد من الرسائل المهمة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

الحراك الدبلوماسي للزيارة

من جانبه، تطرقت صحيفة "يني شفق" إلى الحراك الدبلوماسي للزيارة، منوهة إلى الوفد رفيع المستوى، الذي صاحب أردوغان، وهو ما كشف عن أن الزيارة تحمل العديد من الملفات المتعلقة بالسياسية الخارجية، بما في ذلك ملفات مرتبطة بالأمن القومي والطاقة.

أما صحيفة "حريت"، فرأت أن الزيارة ركزت على بعض المستجدات الهامة في المنطقة، وهو ما برهن على توافق الرؤى المصرية التركية في بعض القضايا، مثل المستجدات في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الأوضاع في سوريا.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأوضح موقع "سي إن إن" الناطقة بالتركية، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، منوها إلى أن حجم التبادل التجاري المستهدف، وهو الوصول إلى 15 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي التركي، جيواد غوك، إن زيارة أردوغان لمصر تُعد زيارة مهمة جدًا، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة التركية لها.

تأثير الأحداث في المنطقة على الزيارة

وأوضح غوك في تصريحات لموقع “مصراوي”، أن أحد أسباب الزيارة الرئيسية هو التوتر الذي تشهده المنطقة، خاصة بين إيران والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأحداث في غزة، مشيرًا إلى احتمال تشكيل قوة خاصة تشمل مصر وتركيا والسعودية وباكستان، في إطار تحالف عسكري أولي بين هذه الدول.

وأضاف أن وزارة الدفاع التركية جاهزة لتنفيذ أي توجيهات صادرة من الحكومة التركية بخصوص هذا التحالف المحتمل، سواء على الصعيد الدولي أو الإسلامي.

أهمية الزيارة سياسيًا واستراتيجيًا

وفيما يخص العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، أشار غوك إلى أن الحكومة التركية تسعى لإبرام اتفاقيات شاملة مع القاهرة، تشمل المناطق الاقتصادية، والتعاون العسكري، وإنتاج مسيرات تركية مشتركة مع مصر، بهدف الانفتاح على الأسواق الإفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.

وأنهى تصريحاته بالتأكيد أن هناك اهتمامًا كبيرًا جدًا بهذه الزيارة لما تمثله من أهمية سياسية واستراتيجية في المرحلة الحالية.