إيران تعلن نشر صاروخ باليستي مداه 2000 كيلومتر

كتب : مصراوي

07:45 م 05/02/2026

الحرس الثوري الإيراني

(د ب أ)

أفادت وكالة أنباء فارس اليوم الخميس بأن الحرس الثوري الإيراني نشر صاروخ خرمشهر- 4 الباليستي متوسط المدى.

وذكرت الوكالة أن الصاروخ الذي وصفته بأنه الأكثر تطورا لدى إيران يصل مداه إلى 2000 كيلومتر وقادر على حمل أكثر من طن من المتفجرات.

وذكرت وكالة فارس أن إيران ستدخل للخدمة أيضا مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في مقر القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

كما أعلنت طهران تحولا كبيرا في سياستها العسكرية بعد حرب الـ 12 يوما مع إسرائيل في يونيو الماضي، لتتحول من الوضع الدفاعي إلى شن الضربة الأولى.

ويهدف الصاروخ الجديد إلى إظهار القدرة على شن ضربة أولى كبيرة أو ضربة انتقامية.

ودعت الولايات المتحدة إيران منذ أمد طويل إلى الحد من مدى صواريخها الباليستية.

الحرس الثوري الإيراني صاروخ باليستي وكالة أنباء فارس إسرائيل

