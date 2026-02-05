إعلان

أول تعليق من الدبيبة عن اغتيال سيف القذافي.. ماذا قال؟

كتب : مصراوي

07:45 م 05/02/2026

عبد الحميد الدبيبة

(د ب أ)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن ما وصفها بـ"جريمة اغتيال" سيف الإسلام القذافي تمثل محطة خطيرة تعيد طرح تساؤلات حول مسار الاستقرار في البلاد، محذرًا من أن اللجوء إلى العنف السياسي يعمّق الانقسام ويقوّض فرص بناء الدولة.

وفي بيان رسمي، نشر على وسائل الإعلام الحكومية اليوم الخميس، اعتبر الدبيبة أن "الدم الليبي أياً كان صاحبه يظل خطًا أحمر".

وشدد الدبيبة على أن الاغتيالات و"سياسات الإقصاء" لم تؤدِ في أي مرحلة إلى تحقيق الاستقرار، بل ساهمت في إطالة أمد الصراع وتوسيع فجوة الانقسام بين الليبيين.

وأضاف الدبيبة، أن ليبيا عرفت هذا النهج في مراحل سابقة، وكانت نتائجه إبعاد البلاد عن "مشروع الدولة الجامعة"، مؤكدًا أن الثقة يجب أن تبقى معقودة على مؤسسات الدولة ومسار العدالة لكشف ملابسات الحادثة كاملة، وترسيخ مبدأ المساءلة بعيدًا عن "منطق الانتقام أو التبرير"، على حد وصفه.

واستنكر الدبيبة أي قيود قد تُفرض على ذوي القتيل أو قبيلة القذاذفة في إقامة مراسم العزاء، أو ما وصفه بمحاولات تقييد واجب المواساة الاجتماعية، مؤكدًا ضرورة احترام القيم الإنسانية والعادات الليبية، في إشارة الى منع دفن سيف القذافي بمسقط رأسه في مدينة سرت، التي تسيطر عليها قوات شرق ليبيا الموازية لحكومته.

عبد الحميد الدبيبة اغتيال سيف الإسلام القذافي مقتل سيف الإسلام القذافي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

