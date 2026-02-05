إعلان

مُنع دفنه في سرت.. تشييع سيف الإسلام القذافي غدا الجمعة في مدينة الزنتان

كتب : محمود الطوخي

03:54 م 05/02/2026

سيف الإسلام القذافي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن عقيلة دلهوم رئيس الفريق الإعلامي لسيف الإسلام القذافي، أنه تقرر دفن جثمان نجل الرئيس الليبي الراحل في مدينة بني وليد، بعد منع أنصاره من دفن جثمانه في مسقط رأسه بمدينة سرت.

وأوضح دلهوم في بيان رسمي، أن القرار جاء نتيجة فرض شروط وصفها بـ"القاسية ولا إنسانية" في سرت، شملت حظر رفع صوره أو أي شعارات ذات صلة به، ومنع التعبير عن مشاعر الحزن، واشتراط ألا تتجاوز مدة العزاء ثلاثة أيام.

وأشار البيان، إلى أن أهالي بني وليد أبدوا إلحاحا وترحيبا صادقا لاستقبال الجثمان، حيث سيُوارى الثرى إلى جوار عمه وأخيه في "الأرض الطاهرة".

وفي سياق متصل، أكدت مصادر عائلية لشبكة "العربية- الحدث" أن الجثمان لا يزال حتى اللحظة في مدينة الزنتان بعهدة النيابة العامة، ومن المقرر أن يتم نقله لتشييعه يوم الجمعة إلى جانب شقيقه خميس في بني وليد.

وأفادت مصادر عسكرية بتعزيز قوات اللواء 444 في بني وليد بكتيبة الصاعقة القادمة من طرابلس لتأمين مراسم الجنازة والمشاركين في التشييع.

من جانبه، طالب مارسيل سيكالدي محامي سيف الإسلام، بتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكدا أن قتلة موكله في الداخل الليبي معروفون، داعيا إلى فتح تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم المسلح الذي نفذه أربعة مجهولون مساء الثلاثاء في منزله بالزنتان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيف الإسلام القذافي منع سيف الإسلام القذافي من الدفن في سرت تشييع سيف الإسلام القذافي دفن سيف الإسلام بمدينة بني وليد مقتل سيف الإسلام القذافي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
اقتصاد

بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
أنقذتها صرخة وبطولة أم.. كواليس استدراج طفلة الـ3 سنوات لسطح منزل بالشرقية
أخبار المحافظات

أنقذتها صرخة وبطولة أم.. كواليس استدراج طفلة الـ3 سنوات لسطح منزل بالشرقية
رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم
زووم

رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم

ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها
نصائح طبية

ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها
تفاصيل زيارة وزير الصحة إلى معبر رفح ومستشفيي العريش والشيخ زويد
أخبار مصر

تفاصيل زيارة وزير الصحة إلى معبر رفح ومستشفيي العريش والشيخ زويد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت