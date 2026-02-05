أعلن عقيلة دلهوم رئيس الفريق الإعلامي لسيف الإسلام القذافي، أنه تقرر دفن جثمان نجل الرئيس الليبي الراحل في مدينة بني وليد، بعد منع أنصاره من دفن جثمانه في مسقط رأسه بمدينة سرت.

وأوضح دلهوم في بيان رسمي، أن القرار جاء نتيجة فرض شروط وصفها بـ"القاسية ولا إنسانية" في سرت، شملت حظر رفع صوره أو أي شعارات ذات صلة به، ومنع التعبير عن مشاعر الحزن، واشتراط ألا تتجاوز مدة العزاء ثلاثة أيام.

وأشار البيان، إلى أن أهالي بني وليد أبدوا إلحاحا وترحيبا صادقا لاستقبال الجثمان، حيث سيُوارى الثرى إلى جوار عمه وأخيه في "الأرض الطاهرة".

وفي سياق متصل، أكدت مصادر عائلية لشبكة "العربية- الحدث" أن الجثمان لا يزال حتى اللحظة في مدينة الزنتان بعهدة النيابة العامة، ومن المقرر أن يتم نقله لتشييعه يوم الجمعة إلى جانب شقيقه خميس في بني وليد.

وأفادت مصادر عسكرية بتعزيز قوات اللواء 444 في بني وليد بكتيبة الصاعقة القادمة من طرابلس لتأمين مراسم الجنازة والمشاركين في التشييع.

من جانبه، طالب مارسيل سيكالدي محامي سيف الإسلام، بتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكدا أن قتلة موكله في الداخل الليبي معروفون، داعيا إلى فتح تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم المسلح الذي نفذه أربعة مجهولون مساء الثلاثاء في منزله بالزنتان.