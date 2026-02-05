أستراليا تبدأ بيع عشرات المواقع العسكرية.. ما السبب؟

أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، يوم أمس الأربعاء، أن بلاده قررت عرض عشرات المواقع العسكرية التاريخية للبيع، في خطوة استراتيجية تهدف إلى جمع مليارات الدولارات لصالح ميزانية الجيش الأسترالي.

وأوضح مارلز، أن القرار يشمل بيع 64 موقعا بشكل كامل و3 مواقع بشكل جزئي، استنادا إلى نتائج تدقيق شامل أُجري عام 2023.

وأوضح مارلز، أن التدقيق أظهر أن منظومة الدفاع الأسترالية أصبحت "مقيدة بثقل الماضي فيما يتعلق بإدارة الممتلكات".

ووفقا لوزير الدفاع الأسترالي، تتنوع الأصول التي من المقرر بيعها لتشمل مدافع رماية، وجزرا، وملاعب جولف، بالإضافة إلى ثكنات عسكرية تقع في مناطق متميزة واستراتيجية في مدينتي سيدني وملبورن، مؤكدا أنه تم بالفعل إتمام بيع 3 مواقع منذ انطلاق عملية التدقيق.

وفي مؤتمر صحفي، اعتبر بيتر خليل نائب وزير الدفاع، أن مئات الملايين من الدولارات تُنفق حاليا للحفاظ على مرافق فارغة وغير مستخدمة، واصفا هذا الإنفاق بأنه "إهدار صادم لأموال دافعي الضرائب".

وأشار خليل، إلى أن بعض هذه المواقع رغم جمالها الاستثنائي واحتوائها على ملاعب تنس عشبية تضاهي "ويمبلدون" وحدائق مصممة بعناية، إلا أنها لا تلبي المتطلبات العملياتية والقدرات العسكرية للقوات المسلحة.

وأشار تقرير التدقيق إلى أن صافي العائدات من بيع هذه الممتلكات، بعد احتساب تكاليف نقل الموظفين والنفقات الأولية، قد يصل إلى ما يقرب من 1.8 مليار دولار أسترالي أي ما يعادل 1.26 مليار دولار أمريكي.

وتوقعت وزارة الدفاع توفير حوالي 100 مليون دولار سنويا كانت تخصص لتكاليف الصيانة.

وشدد مارلز، على ضرورة أن تمتلك القوات المسلحة ممتلكات دفاعية تلبي احتياجاتها التشغيلية لضمان حماية الوطن وسلامة الأستراليين.