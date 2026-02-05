إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع وحيدا بنهاية تعاملات اليوم الخميس

كتب : ميريت نادي

03:48 م 05/02/2026

المؤشر الرئيسي للبورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.22% عند مستوى 49739 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 35 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 226 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 191 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.33% عند مستوى 49631 نقطة، بختام جلسة أمس الاربعاء.

