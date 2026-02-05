78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية

غادر مسن أحد مساجد قرية درين بالدقهلية، عقب انتهائه من صلاة الفجر، وبخطى هادئة اعتادها منذ سنوات، بدأ طريق العودة إلى منزله، غير مدرك أن أعين تترصده في الظلام.

على بُعد أمتار، كانت سيارة ملاكي بيضاء اللون، بلا لوحات معدنية، تقف في أحد الشوارع الجانبية، وبداخلها 5 أشخاص قطعوا مسافة تقارب 750 كيلومترا من مركز دشنا بمحافظة قنا، لتنفيذ مخططهم.

ترقب المتهمون خروج المسن من المسجد، وما إن ابتعد قليلا حتى ترجل 2 منهم، وتتبعاه بصمت حتى وصل إلى شارع ضيق، وانقضا عليه محاولين جره بالقوة إلى داخل السيارة.

صرخ المسن مستغيثا، ما دفع الجناة إلى الفرار سريعا خشية افتضاح أمرهم.

القصة بدأت عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو مدته 78 ثانية، زعم وقوع محاولة خطف مسن بمحافظة الدقهلية. ومع تصاعد التفاعل، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية، وبسؤال المجني عليه الظاهر في مقاطع الفيديو (بالمعاش – مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه)، أكد تعرضه لمحاولة خطف من قبل مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، أثناء عودته من صلاة الفجر، وفرارهم عقب استغاثته بالأهالي.

التحريات كشفت خيوطًا أبعد من مكان الواقعة. إذ تم تحديد وضبط 5 متهمين، مقيمون بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات مالية نشبت خارج البلاد بين نجل المجني عليه، الذي يعمل بإحدى الدول، وشخص آخر يعمل بالدولة ذاتها.

ومع تعثر تسوية الخلاف، لجأ الأخير إلى التخطيط لخطف والد خصمه، مستعينًا بالمتهمين، لمساومة الابن وإجباره على دفع الأموال.

وبإرشاد المتهمين، تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم المحرّض على الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.