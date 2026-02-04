هل يساعد زيت السمك في حماية الكبد الدهني؟.. دراسة تجيب

تزايدت في السنوات الأخيرة معدلات الإصابة بمرض الكبد الدهني، باعتباره من أكثر اضطرابات الكبد شيوعا حول العالم، خصوصا لدى من يعانون من زيادة الوزن واضطراب الدهون وارتفاع السكر.

وفي تطور لافت، كشفت دراسة طبية حديثة عن ارتباط بين الاستخدام المنتظم لمكملات زيت السمك وبين انخفاض خطر الإصابة بالشكل الحاد من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وبحسب موقع لينتا.رو، اعتمد الباحثون على تحليل بيانات صحية واسعة النطاق لما يقرب من 489 ألف شخص ضمن قاعدة بيانات UK Biobank البريطانية، مع متابعة حالتهم الصحية على مدار 12 شهرا.

وخلال فترة المتابعة، أصيب 5671 مشاركا بالشكل الحاد من مرض الكبد الدهني، بينما أظهر تحليل البيانات أن الأشخاص الذين اعتادوا تناول مكملات زيت السمك"باعتباره المصدر الأبرز لأحماض أوميجا-3 الدهنية"، كانوا أقل عرضة للإصابة بتلف الكبد الحاد بنسبة تقارب 7% مقارنة بمن لم يتناولوا هذه المكملات.

لماذا قد يكون زيت السمك مفيدا للكبد؟

وأظهر تحليل إضافي أن التأثير الوقائي المحتمل لزيت السمك يرتبط بعدة عوامل بيولوجية، أبرزها:

-تقليل الالتهاب داخل الجسم

-تحسين عملية التمثيل الغذائي

-خفض مستوى بروتين C التفاعلي (CRP) المرتبط بالالتهاب

-رفع مستويات الكوليسترول الجيد HDL

-تحسين وظائف الكلى، وهو ما ينعكس بدوره على كفاءة وظائف الكبد

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تدعم فكرة استخدام مكملات أوميجا-3 كأداة محتملة للمساعدة في الوقاية من تطور مرض الكبد الدهني إلى مراحل أكثر حدة، خاصة مع ارتفاع معدل انتشار المرض عالميا.

لكنهم شددوا في الوقت نفسه على أن الدراسة قائمة على الملاحظة، أي أنها تظهر ارتباطا وليس دليلا قاطعا على السبب والنتيجة، لذلك ينصح العلماء بالنظر إلى زيت السمك باعتباره مكملا داعما لنمط حياة صحي، وليس علاجا شاملا أو بديلا عن التغذية المتوازنة والرياضة والمتابعة الطبية.