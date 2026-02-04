أجرى المتهم في واقعة الأزاريطة بالإسكندرية تمثيلًا لكيفية ارتكاب جريمته بدءًا من خنق المجني عليها بشقة في منطقة خالد بن الوليد وصولًا إلى وضع الجثة داخل حقيبة وإلقائها في الطريق العام.

ومثل المتهم جريمته وسط إجراءات أمنية مشددة بمنطقتي خالد بن الوليد بميامي والأزاريطة، وذلك بحضور فريق من نيابة باب شرقي، وتواجد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية.

كانت النيابة العامة برئاسة المستشار سامح حشيش، رئيس النيابة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل سائق التاكسي وشخص آخر كان قد اشترى هاتف المجني عليها من المتهم دون علمه بأنه من متحصلات جريمة.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة باب شرقي إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد العثور على جثة سيدة داخل حقيبة بمنطقة الأزاريطة بدائرة القسم.

ونجح فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية، في كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المجني عليها وضبط مرتكب الجريمة.

وتبين من التحقيقات أنه يوم 31 يناير الماضي وعقب انتهاء المتهم "م.س.ع" مقيم محافظة سوهاج وله عنوان آخر بشارع خالد بن الوليد من عمله بمطعم شهير في منطقة ميامي وعودته للشقة سكنه " مستأجرة" الساعة 3 فجراً أوقفته المجني عليها "ض.ع.أ" لديها نسبة إعاقة ذهنية.

ووفقاً للتحقيقات سألت المجني عليها المتهم عن رغبتها في استئجار شقة أو غرفة في فندق قريب إلا أخبرها أن لديه شقة سكنية واستدرجها إلى الشقة محل سكنه.

وتبين من التحقيقات أن المتهم طلب من المجني عليها خلال تواجدها رفقته بإقامة علاقة ووعدها بالزواج العرفي وأثناء ذلك شاهد المتهم كيس ملفوف بين طيات ملابسها، فعقد النية على سرقتها خلال نومها سرقة الكيس وعثر بداخله على 8200 جنيها وهاتف محمول وغادر الشقة تاركا المجني عليها.

وبحسب اعترافات المتهم عاد إلى الشقة بعد ساعة ونصف، وعندما اكتشفت المجني عليها سرقتها هددته بفضح أمره فقرر التخلص منها ووضع وسادة على وجهها حتي فارقت الحياة وتوجه إلى محل واشتري حقيبة سفر كبيرة الحجم ووضع الجثة بها.

وأضاف المتهم في التحقيقات أنه استقل تاكسي من منطقة خالد بن الوليد، متوجها إلى منطقة الجمرك وعند وصوله إلى الكورنيش شاهد كمين للشرطة، فطلب من السائق العودة متعللا بأن بحوزته قطعة حشيش، وعند وصوله إلى منطقة الأزاريطة نزل من التاكسي وترك الحقيبة في الطريق العام وفر هارباً إلى القاهرة قبل أن يلقى القبض عليه.

تحرر محضر بالواقعة رقم 1091 لسنة 2026 باب شرقي وباشرت النيابة العامة التحقيق.