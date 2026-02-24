قاد الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، لرفع مخلفات "الرتش" والقمامة بمنطقتي التصنيع والسلام بحي الضواحي، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالبيئة المحيطة بالمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع أكثر من 100 طن من مخلفات الرتش والقمامة المتراكمة منذ أشهر من خلال الدفع بأكثر من 15 معدة من المعدات الثقيلة وسيارات النقل شملت 5 لوادر، و5 سيارات قلاب و3 سيارات نظافة و2 لودر صغير ومازالت الأعمال جارية لاستكمال رفع باقي التراكمات.

ومن جانبه، أكد نائب المحافظ استمرار الحملات اليومية والمكثفة لمتابعة مستوى النظافة العامة ومنع عودة التراكمات مرة أخرى بما يحقق المظهر الحضاري اللائق ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين بنطاق حي الضواحي.