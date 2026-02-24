إعلان

رفع 100 طن مخلفات بمنطقتي التصنيع والسلام في بورسعيد

كتب : مصراوي

03:27 م 24/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حملة مكبرة (4)
  • عرض 6 صورة
    حملة مكبرة (1)
  • عرض 6 صورة
    حملة مكبرة (6)
  • عرض 6 صورة
    حملة مكبرة (3)
  • عرض 6 صورة
    حملة مكبرة (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قاد الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، لرفع مخلفات "الرتش" والقمامة بمنطقتي التصنيع والسلام بحي الضواحي، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالبيئة المحيطة بالمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع أكثر من 100 طن من مخلفات الرتش والقمامة المتراكمة منذ أشهر من خلال الدفع بأكثر من 15 معدة من المعدات الثقيلة وسيارات النقل شملت 5 لوادر، و5 سيارات قلاب و3 سيارات نظافة و2 لودر صغير ومازالت الأعمال جارية لاستكمال رفع باقي التراكمات.

ومن جانبه، أكد نائب المحافظ استمرار الحملات اليومية والمكثفة لمتابعة مستوى النظافة العامة ومنع عودة التراكمات مرة أخرى بما يحقق المظهر الحضاري اللائق ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين بنطاق حي الضواحي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملة مكبرة بورسعيد السلام التصنيع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بدلًا من المحافظات.. إسناد صيانة كوبري أكتوبر لهيئة الطرق والكباري
أخبار مصر

بدلًا من المحافظات.. إسناد صيانة كوبري أكتوبر لهيئة الطرق والكباري
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 24 فبراير 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 24 فبراير 2026
تغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة زد بالدوري
رياضة محلية

تغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة زد بالدوري
وزير الرياضة يلتقي بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.. ما القصة؟
رياضة محلية

وزير الرياضة يلتقي بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.. ما القصة؟
ما حكم استمرار العلاقة الزوجية بعد أذان الفجر والاغتسال من الجنابة؟.. أمينة
جنة الصائم

ما حكم استمرار العلاقة الزوجية بعد أذان الفجر والاغتسال من الجنابة؟.. أمينة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان