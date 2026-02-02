إعلان

ملك السفرة في رمضان.. طرق ذكية لتخزين المخللات لمنع تعفنها

كتب : أسماء مرسي

04:00 م 02/02/2026

تعبيرية

مع اقتراب شهر رمضان، يحرص الكثيرون على إعداد المخللات المنزلية بكميات كبيرة لترافق وجبات الإفطار، ولكي تدوم طازجة لأطول فترة ممكنة.

إليك بعض النصائح العملية لتخزينها بشكل آمن وفعال، وفقا لموقع "ndtv".

اختيار عبوات واسعة

عند تحضير المخللات بكميات كبيرة، من الأفضل استخدام أوعية كبيرة ذات فتحة كبيرة، هذا يساعد على إبقاء المخلل طازجا لفترة أطول.

تجنب الأغطية والملاعق المعدنية

يوصي باستخدام أغطية غير معدنية للأوعية، لأن ملامسة الخل للمعدن تغير طعم المخلل وتتسبب في تآكل المعدن، كما يُنصح دائما باستخدام ملعقة خشبية نظيفة وجافة عند أخذ المخلل، وتجنب الملاعق المعدنية.

تعقيم البرطمانات قبل الاستخدام

لضمان سلامة المخللات، يجب تعقيم الأوعية قبل ملئها، يمكنك غمس البرطمان في ماء دافئ لمدة 10–12 دقيقة، ثم وضعه مقلوبا على لوح خشبي لبضع دقائق، وبعدها إدخاله الفرن على درجة حرارة 100 مئوية لنفس المدة.

التخزين في مكان مناسب

لتجنب التأثير على نكهة المخللات، من الضروري الحرص على تخزينها في مكان بارد وجاف بعيدا عن الرطوبة والحرارة، هذا يدوره يسهم في إطالة مدة صلاحية المخللات والحفاظ على جودتها لفترة أطول.

المخللات تخزين المخللات مخللات رمضان السفرة الرمضانية

