تزايدت معدلات بحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية عن مدى إمكانية وصول تأثير العاصفة الدموية التي اجتاحت ليبيا مؤخرًا إلى الأراضي المصرية، خاصة بعد تحول الأجواء هناك إلى اللون الأحمر وتسببها في انعدام الرؤية بشكل كامل، وسط حالة من القلق والترقب لمتابعة الأوضاع الجوية في البلاد.

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما تردد من شائعات بشأن امتداد العاصفة الدموية أو رملية قوية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، غير صحيح.

لا أساس لها من الصحة

وأكدت في تصريحات لمصراوي، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، داعية المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

مسار العاصفة بعد ليبيا

وأوضحت عضو المركز الإعلامي أن العاصفة التي اجتاحت شرق ليبيا تحركت بالفعل نحو البحر المتوسط، ثم إلى اليونان، حيث تسببت في عواصف رملية شديدة هناك.

وأكدت أن تأثيرها على الأراضي المصرية كان محدودًا جدًا، واكتفى بأقصى الحدود الغربية عند منطقة السلوم وبشكل أخف بكثير مقارنة بما شهدته ليبيا، وقد انتهى هذا التأثير تمامًا بعد تحرك العاصفة.

وشددت الدكتورة منار غانم على أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتابع بصورة لحظية جميع صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، مؤكدة أن الهيئة ستعلن دائمًا عن أي ظاهرة جوية مؤثرة قبل حدوثها بفترة كافية، لضمان قدرة المواطنين على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.