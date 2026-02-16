إعلان

خبير: الحزمة الاجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء وتحفيز الطلب المحلي قبل رمضان

كتب- حسن مرسي:

08:14 م 16/02/2026

الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبدالله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها استغلال موارد كل محافظة بأفضل صورة ممكنة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يساهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يعود بالنفع على المواطنين في مختلف القطاعات.

وأوضح عبدالله، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تقدم مجموعة من المميزات التنافسية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز بيئة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة تأتي استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أبدى استجابة سريعة لإعداد وصياغة هذه الحزمة لضمان فعاليتها وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ولفت عبدالله إلى أن توقيت إطلاق الحزمة يحمل أهمية خاصة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان وزيادة معدلات الاستهلاك خلال المواسم، مؤكدًا أن التدخل الحكومي في هذا التوقيت يمثل خطوة ضرورية لتحقيق التوازن في الأسواق وحماية المواطنين من أي ارتفاعات غير متوقعة في الأسعار، خاصة مع تزايد الطلب على السلع الأساسية.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد أن الحزمة تتضمن مجموعة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتحفيز الطلب المحلي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد على أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على مصلحة المواطن في جميع الظروف الاقتصادية، وتؤكد أن الحكومة تعمل بشكل متكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة وفعالة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز ثقة المستثمرين في مصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحزمة الاجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية حكومة مدبولي فرج عبدالله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جنات تؤدي مناسك العمرة
زووم

جنات تؤدي مناسك العمرة
رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
محمد رمضان يطرح كليب أغنية "صح الصح" بالتعاون مع لارا ترامب
موسيقى

محمد رمضان يطرح كليب أغنية "صح الصح" بالتعاون مع لارا ترامب
"علاقات راسخة ووطيدة".. بيان رسمي من الأهلي بخصوص شكوى الجيش الملكي
رياضة محلية

"علاقات راسخة ووطيدة".. بيان رسمي من الأهلي بخصوص شكوى الجيش الملكي

أول تعليق من الشرطة على فيديو "متحرش أسيوط" المزعوم
حوادث وقضايا

أول تعليق من الشرطة على فيديو "متحرش أسيوط" المزعوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر