كتب-عبدالله محمود:

قال السيناتور ليندسي غراهام، عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن الولايات المتحدة على وشك القضاء على أكبر دولة راعية للإرهاب في المنطقة، لافتًا إلى أنه مع سقوط إيران سيسقط حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجماعة الحوثيون باليمن.

سيناتور أمريكي يحذر من تعرض الجنود الأمريكيين لهجوم

وأضاف السيناتور الأمريكي، في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أنه إذا لم تتمكن واشنطن من التوصل لحل دبلوماسي مع طهران، سيتعين على القوات الأمريكية الانخراط في جهد أكبر لدعم الشعب الإيراني.

وشن السيناتور الأمريكي هجومًا على حكومة إيران، قائلا:"النظام الإيراني أنت ضعيف بسبب أفكارك والطريقة التي عاملت بها شعبك".

وحذر ليندسي غراهام، من خطر تعرض الجنود الأمريكيين بالمنطقة لضربات في حال مهاجمة إيران، مؤضحًا أنه "لا يوجد مشكلة لدى الولايات المتحدة مع الدبلوماسية لكنها يجب تتم بالطريقة التي تساعد على تحقيق النتيجة التي نهدف إليها".

وأكد غراهام، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه خيار آخر على الطاولة وهو حاملة الطائرات جيرالد فورد، مشيدًا بإدارة ترامب في إضعاف النظام الإيراني من دون إغراق الولايات المتحدة في حرب طويلة.

ولفت غراهام، إلى أن السلام لن يتحقق في الشرق الأوسط في حال حافظت حماس على أسلحتها، زاعمًا أنه لن يتم حل مشكلة إسرائيل إلا بعد اختفاء حماس سياسيا وعسكريا.

وذكر السيناتور الأمريكي، أن إسرائيل قلقلة بشأن برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية إلى جانب البرنامج النووي.

وأشار غراهام، إلى أن سجل إيران سجل سيئ للغاية فيما يتعلق طبعا بالوفاء بوعودها، معتقدًا أن النظام الإيراني سينهار مع تواصل الضغط.

وأوضح السيناتور الأمريكي، أن هناك مخاطر مرتبطة بإسقاط النظام الإيراني عسكريا لكن هذه المخاطر لا تزال صغيرة مقارنة بخطر عدم القيام بأي شيء.