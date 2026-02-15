إعلان

هيلاري كلينتون تصف موقف ترامب بشأن أوكرانيا بـ "المخزي"

كتب : مصراوي

09:53 ص 15/02/2026

دونالد ترامب وهيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة 2

وكالات

انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أمس السبت، بشدة موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه أوكرانيا، واصفة إياه بـ "المخزي".

وقالت كلينتون خلال حلقة نقاش في مؤتمر ميونخ للأمن: "أعتقد أن الجهود المبذولة لإجبار أوكرانيا على اتفاق استسلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي أمر مخز".

وأضافت كلينتون: "أعتقد أن أوكرانيا تقاتل من أجل ديمقراطيتنا وقيمنا في الحرية والحضارة على الخطوط الأمامية، وتفقد آلاف الأشخاص ويتم تدمير بلادهم بسبب هوس رجل واحد بالسيطرة عليهم".

وقالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إما أنه لا يفهم تلك المعاناة أو أنه لا يكترث لها على الإطلاق".

وكانت روسيا قد شنت غزوها واسع النطاق لأوكرانيا قبل نحو أربع سنوات بناء على أوامر بوتين.

وتعد كلينتون وزوجها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون من منتقدي سياسات ترامب، وكانت منافسة ترامب الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وخسرت أمامه.

هيلاري كلينتون رامب وسيا لولايات المتحدة

