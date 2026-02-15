إعلان

روسيا تعلن إسقاط 68 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

كتب : مصراوي

10:06 ص 15/02/2026 تعديل في 10:23 ص

روسيا وأوكرانيا

(د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 68 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الوزارة قولها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 14 فبراير إلى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو يوم 15 فبراير، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 68 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق بحر آزوف، ومنطقة كراسنودار، وجمهورية القرم، ومنطقة كورسك، ومنطقة ستافروبول، والبحر الأسود".

