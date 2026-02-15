إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

10:00 ص 15/02/2026
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (1)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (5)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (4)
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 20 فبراير.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد يومي الأحد 15 فبراير والإثنين 16 فبراير، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على صحراء مطروح والسواحل الشمالية ليسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر مائي للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء.

كما توقعت الأرصاد أن تشهد البلاد بداية من الثلاثاء 16 فبراير انخفاض في درجات الحرارة بمعدل يتراوح ما بين 6:5 درجات على كافة أنحاء البلاد يصاحبها نشاط لحركة الرياح.

