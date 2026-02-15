إعلان

بعد القبض على الخادمة.. فيديو تمثيلي يكشف طريقة قتل هدى شعراوي بـ"آلة حديدة"

كتب - معتز عباس:

12:24 ص 15/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الخادمة تمثل جريمة قتل هدى شعراوي (3)
  • عرض 4 صورة
    الخادمة تمثل جريمة قتل هدى شعراوي (2)
  • عرض 4 صورة
    الخادمة تمثل جريمة قتل هدى شعراوي (1)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادر عن وزارة العدل السورية، يشهد تمثيل الخادمة لواقعة قتل الفنانة هدى شعراوي في منزلها بدمشق.

وظهرت الخادمة في الفيديو الذي نشرت على منصة "إكس"، وهي تمسك بآلة حديدة وتضرب بها رأس الفنانة الراحلة عدة مرات وهي على سريرها وهي نائمة.

وكشفت الخادمة في الفيديو أن سبب قتلها للفنانة هدى شعروي، هو أن الأخيرة طلبت منها عدم الاقتراب من الثلاجة لأنه تم تسميمها.

وأضافت: "فعلت ذلك لأنها سممتني، أعتقد أنه يجب أن نموت سويا وقمت بقتلها".

وتابعت: "بعد ذلك اتجهت إلى المطبخ وتناولت العديد من الأدوية كنت أود الموت، وسكبت الوقود وأخذت منديلا لكنني لم أمت بعدها توجهت إلى السطح وقفزت لكنني لم أمت، وبعدها وجدتني سيدة وأبلغت الشرطة عني".

انهارت العاملة من البكاء وقالت: "لا أدري كيف قمت بذلك، ماذا أقول للشعب السوري أنا اسفة سامحوني".
يذكر أنه في 29 يناير الماضي، أعلن مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي الشهيرة بدور "أم زكي" في مسلسل باب الحارة.

خادمة هدى شعراوي قتل هدى شعراوي الخادمة الأوغندية سوريا هدى شعراوي باب الحارة

