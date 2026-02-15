اليوم.. استئناف البلوجر "أم مكة" على حبسها 6 أشهر

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة الاستئناف المختصة، اليوم أولى جلسات استئناف البلوجر أم مكة، بائعة الفسيخ الشهيرة، على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت سابقًا بحبس البلوجر 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وفرض غرامة 100 ألف جنيه، بعد اتهامها ببث محتوى يُعد مخالفًا للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود أحداث القضية إلى الأول من أغسطس الماضي، حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر، بعد نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.