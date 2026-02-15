إعلان

اليوم.. استئناف البلوجر "أم مكة" على حبسها 6 أشهر

كتب : صابر المحلاوي

05:00 ص 15/02/2026

البلوجر أم مكة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة الاستئناف المختصة، اليوم أولى جلسات استئناف البلوجر أم مكة، بائعة الفسيخ الشهيرة، على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت سابقًا بحبس البلوجر 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وفرض غرامة 100 ألف جنيه، بعد اتهامها ببث محتوى يُعد مخالفًا للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود أحداث القضية إلى الأول من أغسطس الماضي، حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر، بعد نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة الاستئناف المختصة البلوجر أم مكة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن| ظهور جديد لـ عائشة الكيلاني وعمرو محمود ياسين يدافع عن ياسمين
زووم

حدث بالفن| ظهور جديد لـ عائشة الكيلاني وعمرو محمود ياسين يدافع عن ياسمين
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15-2-2026.. رياح وأتربة
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15-2-2026.. رياح وأتربة
السعودية: لن نُحدد مساهمتنا في إعادة إعمار غزة قبل اتضاح معالم نهاية الصراع
شئون عربية و دولية

السعودية: لن نُحدد مساهمتنا في إعادة إعمار غزة قبل اتضاح معالم نهاية الصراع
بالأحمر...زوجة محمد عواد تنشر صورًا جديدة احتفالا بعيد الحب
مصراوي ستوري

بالأحمر...زوجة محمد عواد تنشر صورًا جديدة احتفالا بعيد الحب
"قرقرة البطن".. لماذا تصدر المعدة أصواتا مفاجئة؟
نصائح طبية

"قرقرة البطن".. لماذا تصدر المعدة أصواتا مفاجئة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان