"قبل الجولة الختامية".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بالكونفدرالية

أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الجيش الملكي المغربي، اليوم الأحد 15 فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الجيش الملكي المغربي اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدوري الأبطال.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، وهو يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، يليه فريق الجيش الملكي برصيد 8 نقاط.

ويتواجد المارد الأحمر في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني".

جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا:

1- الأهلي، 5 مباريات، 9 نقاط

2- الجيش الملكي، 5 مباريات، 9 نقاط

3- يانج أفريكانز، 5 مباريات، 5 نقاط

4- شبيبة القبائل، 5 مباريات، 3 نقاط

أقرأ أيضًا:

"تألق صلاح".. ليفربول يتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على برايتون

بيراميدز يحقق الفوز على باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا