بعد تجديد الثقة..من هو الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

أ ش أ

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوى على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية بأغلبية الحاضرين.

ويأتي تجديد الثقة بالدكتور بدر عبد العاطي كوزير للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج فى وقت يقف فيه العالم شاهداً على نجاحات متتالية للسياسة الخارجية المصرية التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسى بحكمة وبصيرة وصاغ معالمها برؤية شاملة عنوانها ومضمونها "الإتزان الإستراتيجي ".

وجاء تجديد الثقة فى الوزير عبد العاطي فى خطوة تعكس حرص الدولة على استمرار نهج الإستقرار المؤسسي فى إدارة السياسة الخارجية المصرية فى مرحلة إقليمية ودولية بالغة التعقيد، وفى ظل تحولات فى بنية النظام الدولي وتزايد الاستقطاب بين القوى الكبرى، وتصاعد الأزمات الإقليمية في الشرق الأوسط.. كما تعكس رسالة ثقة من القيادة السياسية فى قدرة الدكتور عبد العاطي على إدارة ملفات متشابكة تتطلب خبرة تفاوضية ومهنية عالية فى ظل تنامٍ متزايد لدور الدبلوماسية الاقتصادية ورعاية مصالح المصريين بالخارج.

ويمتلك الدكتور بدر عبد العاطي الذي تم تعيينه فى يوليو 2024 وزيرا للخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مسيرة دبلوماسية ممتدة شغل خلالها عدداً من المواقع المحورية داخل ديوان وزارة الخارجية وفى بعثات مصر الدبلوماسية بالخارج إلي جانب أدوار تفاوضية بارزة على المستويين الإقليمي والدولي ما أتاح له خبرات تراكمية فى إدارة الملفات السياسية والدبلوماسية.

وحصل الوزير عبد العاطي على درجة بكالوريوس العلوم السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ودرجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة .

كما عمل فى الفترة 2021 – 2024 سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية مصر العربية لدي مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج الكبرى، ومندوب مصر لدي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي (الناتو).

وفى الفترة 2019 – 2021 مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والمُنسق الوطني للاتحاد من أجل المتوسط، وممثل مصر في مجلس محافظي مؤسسة "آناليند" الثقافية منذ نوفمبر 2019.

كما شغل الوزير عبد العاطي فى الفترة 2019– 2015 منصب فوق العادة ومفوضاً لجمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وفى الفترة 2013 – 2015 شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية والمُتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية جمهورية مصر العربية، ومدير إدارة الدبلوماسية الشعبية بوزارة الخارجية، وفى الفترة 2012 – 2013 نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا، والمُنسق الوطني للاتحاد من أجل المتوسط وعضو مجلس محافظي مؤسسة "آناليند".

كما عمل فى الفترة 2008 – 2012 نائبا لرئيس البعثة، بعثة جمهورية مصر العربية في بروكسل لدي الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج وحلف شمال الأطلنطي، وفى الفترة 2007 -2008 مدير شئون فلسطين بوزارة الخارجية، ومن 2003 الى 2007 مستشار بسفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن، ومسئول عن ملفي شئون الكونجرس الأمريكي والشئون الأفريقية بالسفارة، وفى الفترة 2001 -2003 عمل سكرتير أول بمكتب وزير الخارجية ومسئول عن ملفي العلاقات الأفريقية وعملية السلام بالشرق الأوسط وإيران بديوان عام وزارة الخارجية، وفى الفترة 1997 -2001 سكرتير ثان بسفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو، ومسئول عن ملفي الشئون الأفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط وإيران.

كما شغل الوزير عبد العاطي فى الفترة 1995-1997 منصب سكرتير ثان بمكتب نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الاقتصادي الإقليمي في الشرق الأوسط بديوان عام وزارة الخارجية، القاهرة، وعام 1966 عضو وفد جمهورية مصر العربية لدى مؤتمر القاهرة الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفى الفترة من 1991 -1995 سكرتير ثالث بسفارة جمهورية مصر العربية في تل أبيب، والمسئول عن ملفي الشئون الداخلية الإسرائيلية وعملية السلام في الشرق الأوسط، وفى الفترة 1989 -1991 ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية.

كما عمل الوزير عبد العاطي عام 1989 باحثاً بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة.

ويأتي قرار تجديد الثقة فى الدكتور عبد العاطي تأكيداً على أن السياسة الخارجية المصرية ماضية بتوجيهات من القيادة السياسية فى مسار الانضباط المؤسسي والتوازن الاستراتيجي مع التعويل على كوادر قادرة على إدارة مصالح الدولة المصرية بثبات ومرونة فى آن واحد.