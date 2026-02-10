بعد تعيينه نائبًا لوزير الخارجية.. من هو السفير محمد أبوبكر صالح؟

كتب- محمد جعفر:

قال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، إن السفير محمد أبو بكر صالح فتاح سيتولى منصب نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، في التعديل الوزاري الجديد.

وفي سياق الحديث عن التعديلات الوزارية الجديدة ووزارة الخارجية، يتولى الدكتور بدر عبد العاطي يتولى منصب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن السفير محمد أبوبكر صالح وفقا للسيرة الذاتية المنشورة على صفحة السفارة المصرية في اليابان.

يمتلك السفير محمد أبو بكر صالح فتاح مسيرة دبلوماسية حافلة امتدت لنحو 32 عامًا، شغل خلالها عددًا من المناصب المهمة داخل وخارج مصر.

وُلد السفير محمد أبو بكر في القاهرة، قبل أن يلتحق بالسلك الدبلوماسي المصري.

وحصل على درجتي البكالوريوس في الاقتصاد والقانون من مصر، ثم واصل مسيرته الأكاديمية بالحصول على درجة الماجستير في دراسات السلام الدولية من جامعة نوتردام بالولايات المتحدة.

وبدأ أبو بكر مسيرته المهنية سكرتيرًا أول لدى بعثة جمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ثم عمل ملحقًا اقتصاديًا بسفارة مصر في الهند، قبل انتقاله إلى سفارة مصر في إنجلترا، كما شغل منصب سفير مصر لدى ليبيا خلال الفترة من 2013 حتى 2017.

وشغل السفير محمد أبو بكر صالح منصب سفير مصر لدى اليابان منذ عام 2021 وحتى سبتمبر 2025.