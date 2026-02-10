سؤال يتبادر إلى ذهن الكثيرين هذه الأيام، وهو متى تظهر صفقات الأهلي؟!

فقد أبرم الأهلي خلال الموسم الشتوي الحالي، عدة صفقات تصل إلى ٦ صفقات.

وهي الظهير الأيمن أحمد عيد قادما من النادي المصري، كبديل لمحمد هاني، والمساك هادي رياض قادما من بتروجيت، والمساك الثاني عمرو الجزار قادما من البنك الأهلي.

والظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري قادما من نادي الرجاء المغربي.

والمهاجم مروان عثمان قادما من نادي سيراميكا، والمهاجم البرتغالي من أصل أنجولي قادما من أحد أندية النرويج.

وتفاءل الجميع بتلك الصفقات وتوقعوا ظهور الأهلي بشكل أفضل بعدما تكلف الملايين لعقد تلك الصفقات.

ولكن كانت المفاجأة في أن اللاعب الوحيد تقريبا الذي شارك أساسيا من كل تلك الصفقات هو مروان عثمان، نظرا للعجز الشديد في مركز المهاجم بعد خروج جراديشار للإعارة في المجر، وانخفاض مستوى محمد شريف.

لكن باقي الصفقات لم تشارك بصفة أساسية، حيث شارك أحمد عيد في بعض المباريات ولم يقدم المستوى المطلوب. رغم أنه لاعب دولي وجاء بعد إعارة عمر كمال عبد الواحد، لكي يكون بديلا قويا لهاني.

كما ظهر كاموش بمستوى أقل بكثير من المتوقع في الدقائق القليلة التي لعبها.

بينما لم نشاهد مطلقا عمرو الجزار أو هادي رياض مع الفريق.

واللغز الكبير هو عدم مشاركة الظهير الدولي المغربي يوسف بلعمري في أي مباراة، بل وخروجه في كثير من الأحيان من القائمة الأساسية، بدعوى عدم الجاهزية، رغم أن الفريق يعاني كثيرا في مركز الظهير الأيسر بعد رحيل علي معلول.

ويشارك كوكا في هذا المركز رغم أنه ليس مركزه الأصلي، فهو في الأساس لاعب خط وسط.

ولا يعلم أحد متى سيشارك يوسف بلعمري حتى يحكم الجمهور على مستواه.

بالتأكيد هناك حالة من عدم الارتياح لدى الجماهير بسبب ملف الصفقات، وهو ملف مزعج حاليا للإدارة، خاصة أن الإدارة برئاسة الكابتن بيبو لم تبخل بعقد الكثير من الصفقات سواء في الصيف أو في الموسم الشتوي.

ولكن هناك تساؤلات كثيرة حول عدم تعاقد الأهلي مع حامد حمدان وعودة الفاخوري وتركهم لبيرامدز الذي يزايد دائما على صفقات الأهلي.

كما أن عدم تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي على مستوى وسام أبو علي أثر كثيرا على أداء الفريق.

هذا بخلاف لعنة الإصابات التي أصابت الفريق مثل إصابة زيزو وتريزيجية وإيقاف إمام عاشور، كل ذلك أثر كثيرا على أداء الفريق.

ومن المنتظر أن تراجع إدارة الأهلي ملف التعاقدات وهل النادي بحاجة إلى مدير تعاقدات جديد أم لا.

ورغم كل تلك الصعوبات فإن الأهلي سيظل دائما هو الأهلي المنافس الأول على جميع البطولات التي يشارك فيها باستثناء بطولة العالم للأندية.

وإذا كانت الكثرة تغلب الشجاعة في المعارك

فإن الكفاءة تغلب الكثرة في كرة القدم

ولاعب واحد سوبر أفضل من فريق كامل من الهواة.