عباس أبو الحسن يعلق على اختيار وزيرة الثقافة الجديدة.. ماذا قال؟

كتب-مصطفى حمزة:

05:25 م 10/02/2026 تعديل في 07:38 م
كشف الفنان عباس أبو الحسن، عن موقفه من تعيين د. جيهان زكي، في منصب وزير الثقافة، بالتشكيل الوزاري الجديد.

وعلق عباس أبو الحسن، عبر صفحته في موقع فيسبوك، على تعيين وزيرة الثقافة د. جيهان زكي، وكتب: "في شخصيات أثق في حكمها أكدت ان ده اختيار عظيم".

وتولت د.جيهان زكي، منصب وزير الثقافة، بالتشكيل الوزاري الجديد، خلفا للوزير السابق د.أحمد فؤاد هنو.

يذكر أن الفنان عباس أبو الحسن، كتب قصة مسلسل "مناعة"، الذي تقوم ببطولته النجمة هند صبري، والمقرر عرضه في رمضان 2026.

عباس أبو الحسن وزارة الثقافة التعديل الوزاري

