رويترز: مخاوف إقليمية من قرب معسكر الدعم السريع في إثيوبيا من سد النهضة

كتب : مصراوي

01:08 م 10/02/2026

الدعم السريع

نشرت وكالة رويترز للأنباء تحقيقًا كشفت فيه أن إثيوبيا أنشأت معسكرًا لتدريب مسلحين من ميليشيا الدعم السريع، بتمويل من دولة الإمارات.

وبحسب رويترز، يقع المعسكر في إقليم بني شنقول–قماز غرب إثيوبيا، قرب الحدود مع السودان.

ونقلت الوكالة عن مصادر إقليمية ودبلوماسية وجود قلق من قرب معسكر "منجي"، الذي أنشأته إثيوبيا بتمويل إماراتي لتدريب ميليشيا الدعم السريع، من سد النهضة، خشية تعرضه لأضرار أو لهجمات في حال اندلاع القتال في المنطقة. ويقع المعسكر على بعد نحو 101 كيلومتر من السد.

كما ذكر مصدر دبلوماسي لرويترز، أن المعسكر يضم مطارًا، وأن تطويره يأتي ضمن خطة أوسع لنقل القواعد الجوية نحو الجناح الغربي للبلاد، لمواجهة تهديدات محتملة على الحدود مع السودان، وحماية منشآت حيوية، من بينها سد النهضة.

وكشف تحقيق لوكالة رويترز عن استضافة إثيوبيا لمعسكر سري لتدريب آلاف من ميليشيا الدعم السريع السودانية بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمثل هذا المعسكر أول دليل مباشر على تورط إثيوبيا في الحرب الأهلية السودانية، وهو تطور خطير محتمل يمنح ميليشيا الدعم السريع إمدادًا كبيرًا من المقاتلين الجدد، مع تصاعد القتال في جنوب السودان حسبما قالت رويترز في تحقيقها.

الدعم السريع سد النهضة إثيوبيا

