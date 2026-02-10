إعلان

بلتون كابيتال تستحوذ على شركة بوباب بقيمة 197.58 مليون يورو

كتب : منال المصري

02:13 م 10/02/2026

بلتون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة بلتون القابضة أن شركتها التابعة بلتون كابيتال استحوذت على 100% من أسهم رأسمال شركة"Boabab S.AS" بقيمة إجمالية بلغت نحو 197.58 مليون يورو.

كان مجلس إدارة بلتون وافق في وقت سابق على تقرير القيمة العادلة لأسهم شركة Boabab S.A.S بمبلغ 263 مليون يورو.

بوباب هي مجموعة متخصصة في مجال الخدمات المالية، تعمل في سبع دول عبر القارة الأفريقية من خلال شركاتها التابعة، وتخدم نصف مليون من رواد الأعمال الصغار والشركات الصغيرة، وفق موقعه الإلكتروني على لينكد إن.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بلتون كابيتال شركة بوباب شركة Boabab S.AS

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد وضعه أسبوعًا بالعناية.. وفاة شاب حادث منوف الذي أبكى أهالي المنوفية
أخبار المحافظات

بعد وضعه أسبوعًا بالعناية.. وفاة شاب حادث منوف الذي أبكى أهالي المنوفية
رمضان 2026| منها "إفراج" و"مناعة".. مسلسلات رفعت شعار "مستوحى من أحداث
زووم

رمضان 2026| منها "إفراج" و"مناعة".. مسلسلات رفعت شعار "مستوحى من أحداث
بعد لحظات من الإقلاع.. تحطم طائرة ركاب صومالية في البحر وعلى متنها 55 راكبًا
شئون عربية و دولية

بعد لحظات من الإقلاع.. تحطم طائرة ركاب صومالية في البحر وعلى متنها 55 راكبًا
محافظ سابق للإسكندرية ورئيس جامعتها.. من هو عبد العزيز قنصوة المرشح وزيرا
أخبار مصر

محافظ سابق للإسكندرية ورئيس جامعتها.. من هو عبد العزيز قنصوة المرشح وزيرا
رويترز: مخاوف إقليمية من قرب معسكر الدعم السريع في إثيوبيا من سد النهضة
شئون عربية و دولية

رويترز: مخاوف إقليمية من قرب معسكر الدعم السريع في إثيوبيا من سد النهضة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
الذهب يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي