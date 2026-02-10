بلتون كابيتال تستحوذ على شركة بوباب بقيمة 197.58 مليون يورو

أعلنت شركة بلتون القابضة أن شركتها التابعة بلتون كابيتال استحوذت على 100% من أسهم رأسمال شركة"Boabab S.AS" بقيمة إجمالية بلغت نحو 197.58 مليون يورو.

كان مجلس إدارة بلتون وافق في وقت سابق على تقرير القيمة العادلة لأسهم شركة Boabab S.A.S بمبلغ 263 مليون يورو.

بوباب هي مجموعة متخصصة في مجال الخدمات المالية، تعمل في سبع دول عبر القارة الأفريقية من خلال شركاتها التابعة، وتخدم نصف مليون من رواد الأعمال الصغار والشركات الصغيرة، وفق موقعه الإلكتروني على لينكد إن.