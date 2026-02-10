إعلان

التعديل الوزاري.. مَن هو خالد هاشم المرشح لوزارة الصناعة؟

كتب : محمد سامي

11:31 ص 10/02/2026

مجلس النواب

استقبل مجلس النواب كتابَ رئيس الجمهورية بالتعديل الوزاري الجديد؛ حيث تم ترشيح خالد هاشم لحقيبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وهو قيادي مصري بارز في القطاع الصناعي العالمي كمرشح لتولي حقيبة وزارة الصناعة، وهو يشغل حاليًّا منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة Honeywell الأمريكية، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والحلول الصناعية.

مَن هو خالد هاشم؟

- يتولى قيادة عمليات شركة Honeywell الأمريكية في المنطقة منذ عام 2024، بعد مسيرة قيادية داخل Honeywell بدأت في عام 2016، حيث شغل خلالها عدة مناصب استراتيجية في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

في ديسمبر 2024، تم اختيار شركة Honeywell لتوفير التكنولوجيا والمعدات الخاصة بعمليات تسييل الغاز الطبيعي لمشروع الرويس للغاز المسال التابع لشركة أدنوك الإماراتية.

ويُعد المشروع من أكبر مشروعات الغاز في المنطقة؛ إذ من المستهدف أن ينتج ما يصل إلى 9.6 مليون طن سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال، باستخدام قاطرتَي تسييل كهربائيتَين تعملان بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، في توجه يعكس التحول نحو حلول صناعية أكثر استدامة.

حضور مؤسسي واقتصادي واسع

إلى جانب دوره التنفيذي في Honeywell، يشغل المرشح عدة مواقع مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي؛ من بينها:

رئيس لجنة الطاقة بغرفة التجارة الأمريكية في مصر

عضو مجلس إدارة في غرفة التجارة الأمريكية

عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي

عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية

عضو مجلس إدارة مؤسسة إنجاز الإمارات

قيادة ممارسات الأعمال في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

خبرة تجمع بين الصناعة والتكنولوجيا

ويمتلك المرشح خبرة ممتدة في القطاع الصناعي والتكنولوجي، مع تركيز خاص على حلول الطاقة، التحول الصناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يضعه ضمن الكفاءات ذات الخلفية الدولية القادرة على الربط بين الصناعة التقليدية والتقنيات الحديثة.

