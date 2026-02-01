مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

فولهام

مجانا.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

10:49 ص 01/02/2026 تعديل في 12:01 م
يحل نادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره المصري البورسعيدي، مساء الأحد، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة المصري والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

ويدخل الزمالك اللقاء بهدف تحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة من منافسه المباشر، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني برصيد 5 نقاط، حصدها من انتصار وحيد وتعادلين.

في المقابل، يسعى المصري البورسعيدي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية تحت القيادة الفنية للمدرب التونسي نبيل الكوكي، إذ يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل.

وكانت مواجهة الجولة الماضية بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب ضمن الجولة الثالثة.

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والمصري

وتُذاع مباراة المصري والزمالك عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2.

كما تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت على التردد الأرضي، لإتاحة فرصة المتابعة المجانية للجماهير، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

