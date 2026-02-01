جورميه للأغذية تحدد سعر الطرح النهائي عند 6.90 جنيه للسهم

كتبت- ميريت نادي:

أعلنت شركة "جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية"، المتخصصة في مجال التجزئة الفاخرة لبيع المنتجات الغذائية، إتمام عملية الـBookbuilding بنجاح، وتحديد السعر النهائي للطرح العام الأولي لأسهمها العادية عند 6.90 جنيه مصري للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة، في بيانها الصادر اليوم، أن الطرح الخاص شهد تغطية بلغت 12.22 مرة، ووفقًا لسعر الطرح ستبلغ القيمة السوقية لشركة "جورميه" نحو 2.76 مليار جنيه مصري.

ويتضمن الطرح:

الطرح الخاص، وهو شريحة متاحة للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية والملاءة المالية،

والطرح العام، وهو شريحة مطروحة للجمهور في مصر، ويشار إليهما مجتمعين بالطرح المشترك

ويتكون الطرح المشترك من عدد يصل إلى 152 مليون سهم مخصص للطرح الخاص، بالإضافة إلى 38 مليون سهم مخصص للطرح العام.

ويشمل المساهمون البائعون شركة بي إنفستمنتس القابضة، كل من باسم أبو غزالة، وجلال أبو غزالة، وديمة أبو غزالة، وأمجد سلطان (ويشار إليهم مجتمعين مع بي إنفستمنتس بـ المساهمين البائعين).

ومن المقرر إغلاق الاكتتاب في الطرح العام يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في البورصة المصرية في أو نحو يوم الاثنين 9 فبراير 2026، وذلك رهناً باستكمال إجراءات التسوية والحصول على الموافقات الرقابية واستيفاء بعض الشروط المعتادة المرتبطة بالطرح.

ومن المتعارف عليه أنه تم قيد أسهم شركة "جورميه" في البورصة المصرية يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، تحت رمز التداول GOUR.CA.

