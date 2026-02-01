إعلان

للنساء والرجال.. 6 فحوصات بعد سن الأربعين تقي من السرطان

كتب : شيماء مرسي

11:00 ص 01/02/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف طبيب الأورام الروسي رومان جونتشاروك على أهمية إجراء الفحوصات الدورية للأشخاص الذين تجاوزوا سن الأربعين للكشف المبكر عن الأورام وزيادة فرص الشفاء.

وأكد رومان أن الفحوصات الطبية الدورية تسهل اكتشاف المرض في البداية وتزيد من فرص النجاة، وفقا لصحيفة "نوفوستي" الروسية.

الفحوصات الأساسية للجنسين (بعد سن 40):

فحص الرئتين: إجراء تصوير بالأشعة السينية للصدر أو التصوير المقطعي المنخفض الجرعة (حسب توصية الطبيب) سنويا.

فحص الجهاز الهضمي: إجراء تنظير المريء والمعدة والاثني عشري مرة كل 3 سنوات، وفحص البراز للدم الخفي سنويا (Fecal Occult Blood Test FOBT).

فحص الغدة الدرقية: إجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية مرة كل 3 إلى 5 سنوات.

فحوصات خاصة بالنساء

فحص الثدي: إجراء الماموجرام مرة كل سنتين.

فحص عنق الرحم: يجب زيارة طبيب النساء وإجراء مسحة عنق الرحم والالتزام بالمواعيد الدورية التي يحددها الطبيب.

فحوصات خاصة بالرجال (ابتداء من سن 45)

فحص البروستاتا: إجراء تحليل الدم للـPSA الكلي، ومن الضروري المتابعة في عمر أصغر إذا كان هناك تاريخ عائلي مرَضي للإصابة.

زيارة طبيب المسالك البولية والمتابعة الدورية مع الطبيب المختص.

اقرأ أيضا:

لماذا يعاني الأشخاص في الثلاثينيات من السكتة القلبية؟

ألم الصدر.. متى يكون إنذارا خطيرا يستدعي زيارة الطبيب؟

خطأ شائع عند شرب القهوة قد يحرمك من فوائدها.. لن تتوقعه

لماذا لا يسمح لمرضى الأنيميا التبرع بالدم؟ إليك السبب

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان

فحوصات بعد سن الأربعين فحوصات تحمي من السرطان فحص الغدة الدرقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إيه الفرق بين زيزو وديانج؟".. الغندور يثير الجدل بسبب رحيل ثلاثي الأهلي
رياضة محلية

"إيه الفرق بين زيزو وديانج؟".. الغندور يثير الجدل بسبب رحيل ثلاثي الأهلي
هل المكملات الغذائية الموجودة بـ"الجيم" آمنة؟.. الصحة توضح
أخبار مصر

هل المكملات الغذائية الموجودة بـ"الجيم" آمنة؟.. الصحة توضح
سعر الدولار يقلل مكاسبه وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يقلل مكاسبه وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
أخبار البنوك

المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
6 مشروبات تضر الجهاز الهضمي.. احذر الإفراط في تناولها
نصائح طبية

6 مشروبات تضر الجهاز الهضمي.. احذر الإفراط في تناولها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة