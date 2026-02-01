كشف طبيب الأورام الروسي رومان جونتشاروك على أهمية إجراء الفحوصات الدورية للأشخاص الذين تجاوزوا سن الأربعين للكشف المبكر عن الأورام وزيادة فرص الشفاء.

وأكد رومان أن الفحوصات الطبية الدورية تسهل اكتشاف المرض في البداية وتزيد من فرص النجاة، وفقا لصحيفة "نوفوستي" الروسية.

الفحوصات الأساسية للجنسين (بعد سن 40):

فحص الرئتين: إجراء تصوير بالأشعة السينية للصدر أو التصوير المقطعي المنخفض الجرعة (حسب توصية الطبيب) سنويا.

فحص الجهاز الهضمي: إجراء تنظير المريء والمعدة والاثني عشري مرة كل 3 سنوات، وفحص البراز للدم الخفي سنويا (Fecal Occult Blood Test FOBT).

فحص الغدة الدرقية: إجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية مرة كل 3 إلى 5 سنوات.

فحوصات خاصة بالنساء

فحص الثدي: إجراء الماموجرام مرة كل سنتين.

فحص عنق الرحم: يجب زيارة طبيب النساء وإجراء مسحة عنق الرحم والالتزام بالمواعيد الدورية التي يحددها الطبيب.

فحوصات خاصة بالرجال (ابتداء من سن 45)

فحص البروستاتا: إجراء تحليل الدم للـPSA الكلي، ومن الضروري المتابعة في عمر أصغر إذا كان هناك تاريخ عائلي مرَضي للإصابة.

زيارة طبيب المسالك البولية والمتابعة الدورية مع الطبيب المختص.

