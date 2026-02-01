إعلان

"ضربها بالكرسي".. شاب يقتل زوجته في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

10:39 ص 01/02/2026

جثة - أرشيفية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر اعتداء زوجها عليها بالضرب بكرسي، ما تسبب في إصابتها إصابة بالغة أودت بحياتها، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما بجهينة شمالي محافظة سوهاج.

وكان اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مركز شرطة جهينة بوقوع مشاجرة داخل أحد المنازل ووجود متوفي.

تبين مصرع "أ. ع" في العقد الثالث من العمر، متأثرة بإصابتها على يد زوجها "ر. أ" في العقد الرابع من العمر، عقب اعتدائه عليها بالضرب مستخدمًا كرسي، ما أسفر عن إصابتها إصابة أودت بحياتها.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى جهينة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

مقتل زوجة جريمة قتل محافظة سوهاج مصرع ربة منزل

