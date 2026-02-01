إعلان

هكذا احتفلت رانيا ياسين بعيد ميلاد والدتها “شهيرة”

كتب : سهيلة أسامة

12:22 م 01/02/2026

رانيا ياسين

احتفلت الفنانة رانيا ياسين بعيد ميلاد والدتها الفنانة شهيرة، والذي يوافق اليوم الأحد 1 فبراير.

ونشرت رانيا صورة أرشيفية تجمعها بوالدتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "بحب الصورة دي أوي يا مامي، خصوصًا إن كان في صورة ليا بالبروكة دي لما كبرت شوية كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي، وعقبال مليون سنة صحة وعافية ومنوّرة حياتنا بحبك وحنانك، سنة سعيدة عليكي يا رب".

ويُعرض حاليًا للفنانة رانيا ياسين مسلسل "بيت بابا"، بطولة محمد أنور، محمد محمود، انتصار، سامي مغاوري، مريم الجندي، غادة طلعت، رانيا محمود ياسين، وسليم الترك، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج محمد حماقي.

وتدور أحداث مسلسل "بيت بابا" في إطار اجتماعي حول الحياة اليومية داخل أسرة مصرية، يتولى عمادها الفنان محمد محمود في شخصية "أسعد أبو الصفا"، وهو مدير مدرسة صارم يعتقد بأن القسوة والانضباط الشديد هما الأسلوب الأمثل في تربية الأبناء، ولكن تحدث الكثير من المواقف التي تتطلب منه أن يُغير أسلوبه ومع الوقت يصطدم بأبنائه.

رانيا ياسين

