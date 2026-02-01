اعتماد مستشفى الطب النفسي بطب القاهرة مركزًا تدريبيًا للبورد العربي

أعلنت كلية الطب جامعة القاهرة عن استضافة مستشفى الطب النفسي ومكافحة الإدمان للامتحان السريري النهائي لـ البورد العربي للطب النفسي خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير 2026، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

وجاء تنظيم الامتحان بإشراف الدكتور مصطفى عمر شاهين، أستاذ الطب النفسي بقصر العيني ونائب رئيس المجلس العلمي للبورد العربي للطب النفسي، وبمشاركة الدكتور محمد نصر الدين صادق، رئيس مجلس قسم الطب النفسي.

تقدم للامتحان 68 طبيبًا متدربًا من عدد من الدول العربية، شملت الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والعراق، والبحرين، والسودان، إلى جانب متقدمين من جمهورية مصر العربية، في إطار التقييم النهائي للحصول على شهادة البورد العربي للطب النفسي.

شارك في أعمال الامتحان 28 من كبار أساتذة الطب النفسي كممتحنين، بواقع 14 أستاذًا من دول عربية مختلفة و14 أستاذًا من الجامعات المصرية، نصفهم من كلية طب قصر العيني، بما يؤكد الثقل الأكاديمي للمؤسسة ودورها الإقليمي.

وأشاد الممتحنون بالمستوى المتقدم للبنية التحتية والتجهيزات الطبية والتنظيم الإداري داخل المستشفى، مؤكدين توافق بيئة الامتحان مع المعايير العالمية المعمول بها في مراكز التدريب والامتحانات الدولية. كما أعرب المتدربون عن تقديرهم لمستوى التنظيم وملاءمة مكان انعقاد الامتحان، لما وفره من مناخ مهني داعم يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

وعلى هامش الامتحان، تمت الموافقة رسميًا على اعتماد مستشفى الطب النفسي ومكافحة الإدمان بكلية طب قصر العيني كمركز تدريبي معتمد للبورد العربي للطب النفسي، في خطوة تُعد تتويجًا لجهود مؤسسية متواصلة لتطوير منظومة التعليم والتدريب الطبي.

وأكد الدكتور مصطفى عمر شاهين أن استضافة قصر العيني لهذا الامتحان تعكس ثقة المجلس العلمي للبورد العربي في الإمكانيات الأكاديمية والتنظيمية للمستشفى، مشيدًا بالدعم الإداري والتجهيزي الذي أسهم في إخراج الامتحان وفق أعلى المعايير المعتمدة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نصر الدين صادق أن اعتماد المستشفى كمركز تدريبي معتمد يمثل إنجازًا مؤسسيًا مهمًا يعزز دور القسم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد أن هذا الحدث العلمي الإقليمي يجسد رسالة قصر العيني التاريخية في دعم التعليم الطبي المتخصص، ويعكس التزام الكلية بتوفير بيئة تدريبية متكاملة وفق أعلى المعايير العلمية والمهنية، بما يعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية وطبية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

