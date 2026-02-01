مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

"لن ننساكم".. إمام عاشور يحيي ذكرى شهداء الأهلي (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

12:57 م 01/02/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور وزوجته (5) (1)
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور وزوجته (2) (1)
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور وزوجته (4) (1)
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور وزوجته (3) (1)
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور وزوجته (6) (1)
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور وأسرته في الساحل
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور وزوجته (7) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحيي إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ذكرى وفاة جماهير القلعة الحمراء، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشر إمام صورة لأسماء الـ72 مشجعًا من جمهور الأهلي، واللذين لاقوا حتفهم مثل هذا اليوم في أحداث بورسعيد.

وكتب إمام عاشور: "لن ننساكم، ربنا يرحمكم ويغفر لكم".

إمام عاشور يحيي ذكرى شهداء الأهلي

جدير بالذكر أن النادي الأهلي وقع عقوبة مغلظة منذ أيام على اللاعب إمام عاشور بتغريمه 1.5 مليون جنيه، وإيقافه إسبوعين، على إثر تخلفه عن السفر مع الفريق إلي تنزانيا دون إذن مسبق.

إقرأ أيضًا:

"جري يلحق بنته".. إعلامي يتحدث عن مفاجأة جديدة حول أزمة إمام عاشور

"أخطأ وأتمنى يركز".. تعليق أفشة على أزمة إمام عاشور والأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي النادي الأهلي اللاعب إمام عاشور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للنساء والرجال.. 6 فحوصات بعد سن الأربعين تقي من السرطان
نصائح طبية

للنساء والرجال.. 6 فحوصات بعد سن الأربعين تقي من السرطان

بعد اجتماع باريس السري.. اتفاق بين الفرقاء الليبيين وإقصاء عقيلة صالح
أخبار مصر

بعد اجتماع باريس السري.. اتفاق بين الفرقاء الليبيين وإقصاء عقيلة صالح
شيخ الأزهر: التعدد والطلاق ظاهرتان ابتعد فيهما المسلمون عن أحكام شريعتهم
أخبار مصر

شيخ الأزهر: التعدد والطلاق ظاهرتان ابتعد فيهما المسلمون عن أحكام شريعتهم

شيخ الأزهر يحذر: الغلو في المهور يسبب العزوبة والعنوسة
أخبار مصر

شيخ الأزهر يحذر: الغلو في المهور يسبب العزوبة والعنوسة
رمضان 2026.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن موائد الرحمن
أخبار مصر

رمضان 2026.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن موائد الرحمن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة