"لن ننساكم".. إمام عاشور يحيي ذكرى شهداء الأهلي (صورة)

أحيي إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ذكرى وفاة جماهير القلعة الحمراء، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشر إمام صورة لأسماء الـ72 مشجعًا من جمهور الأهلي، واللذين لاقوا حتفهم مثل هذا اليوم في أحداث بورسعيد.

وكتب إمام عاشور: "لن ننساكم، ربنا يرحمكم ويغفر لكم".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي وقع عقوبة مغلظة منذ أيام على اللاعب إمام عاشور بتغريمه 1.5 مليون جنيه، وإيقافه إسبوعين، على إثر تخلفه عن السفر مع الفريق إلي تنزانيا دون إذن مسبق.

