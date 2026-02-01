إعلان

ضبط أسرة بالدقهلية لإدارة نشاط إجرامي للفجور عبر الإنترنت

كتب : علاء عمران

01:01 م 01/02/2026

المتهمين

كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخص وسيدة ونجلتيها لقيامهم بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بمحافظة الدقهلية.
وأكّدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام الشخص والسيدة ونجلتيهما (لـ2 منهم معلومات جنائية) باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب للراغبين، مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة الدقهلية ضبط شبكة دعارة حملة امنية وزارة الداخلية

