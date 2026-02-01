إعلان

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كتب : نشأت علي

01:04 م 01/02/2026

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظي

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة -اليوم- المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوفد رفيع المستوى المرافق له؛ وذلك في زيارة رسمية لتقديم التهنئة له بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس ونيله ثقة نواب الشعب ، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

وخلال اللقاء، أعرب المهندس حاتم نبيل عن خالص تهانيه للمستشار هشام بدوي، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية الرفيعة والمساهمة في تعزيز المسيرة التشريعية، مؤكداً اعتزازه بتولي قامة قضائية وقانونية كبيرة رئاسة الغرفة التشريعية الأولى.

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة ، مشيداً بالدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كونه أحد المؤسسات العريقة في الدولة، كما شدد سيادته على أهمية التكامل والتعاون بين مجلس النواب والجهاز، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم جهود الإصلاح الإداري والتطوير في مؤسسات الدولة.

رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

