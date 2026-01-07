أصبح فيروس الإنفلونزا الحاد في المملكة المتحدة أكثر شراسة، حتى أنه يؤثر على الشهية، وتتفاقم أعراض الإنفلونزا مع ازدياد عدد المصابين الذين أبلغوا عن تقيؤ الصفراء، كأحد الأعراض الرئيسية للعدوى.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور"، قد يكون فيروس H3N2 أشد فتكا من المعتاد، إذ جعلته الطفرات الجينية أكثر شراسةً وضراوة، ما يزيد من احتمالية إصابة الناس به، ويعتقد علماء الفيروسات أن هذا قد يعود إلى تأثير الإنفلونزا على الشهية أكثر من المعتاد، ما يعني أن الناس يتقيؤون على معدة فارغة.

وقال البروفيسور بول هنتر، الخبير البارز في الأمراض المعدية بجامعة إيست أنجليا: "يحدث تقيؤ الصفراء بعد التقيؤ على معدة فارغة نتيجة التهاب بطانة المعدة، ويطلق عليه خطأً في كثير من الأحيان اسم "إنفلونزا المعدة"، ولكن يمكن الإصابة به كجزء من الإنفلونزا".

وأشار أيضًا إلى أن تقيؤ الصفراء يعد عرضا رئيسيا للفيروسات المعوية، بما في ذلك فيروس نوروفيروس وفيروس الروتا، والتي تنتشر بمستويات أقل في هذا الوقت من العام.

ما هي أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن؟

قال البروفيسور ستيفن جريفين، خبير علم الفيروسات في جامعة ليدز، لصحيفة ديلي ميل، إن الأشخاص الذين يتقيؤون عصارة صفراء يجب أن يركزوا على شرب كميات كافية من الماء.

وأضاف: "من المهم شرب الكثير من الماء، حتى أثناء التقيؤ، لأن الجسم سيمتص بعض السوائل".

وتشمل الأعراض الأخرى للإنفلونزا الموسمية الألم، والحمى، والضعف، والسعال الجاف، والتعب.

وقد حثت الهيئات الصحية في المملكة المتحدة الناس على تلقي لقاحات الإنفلونزا لأنها قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض، بل وقد تقلل من مدة الإقامة في المستشفى.

