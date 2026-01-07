الطماطم من المكونات الأساسية على مائدة الطعام، خاصة خلال شهر رمضان، إذ تدخل في إعداد العديد من الأطباق اليومية، ومع زيادة الاستهلاك في هذا الشهر، تبحث ربات البيوت عن طرق فعالة لتخزين الطماطم والحفاظ على جودتها لأطول فترة ممكنة.

في هذا الصدد، أفضل طرق لتخزين الطماطم والحفاظ على نكهتها وجودتها لأطول فترة ممكنة، وفقا لموقع "timesofindia".

تخزين الطماطم الخضراء

يمكن الاحتفاظ بالطماطم الخضراء غير الناضجة في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى أسبوع، بشرط تخزينها في مكان جاف تماما، وذلك لتفادي تعرضها للتلف أو التعفن.

وللحفاظ على نضارتها لأطول فترة ممكنة، يُنصح بوضع الطماطم بحيث يكون جانب الساق متجها إلى الأسفل، إذ تُسهم هذه الطريقة البسيطة في الحفاظ على جودة الثمار.

تخزين صلصة الطماطم في المنزل

يمكن تحضير صلصة الطماطم بسهولة عبر غسل الطماطم جيدا وتجفيفها للتخلص من الرطوبة الزائدة، ثم تقطيعها وخلطها في الخلاط حتى تصبح ناعمة، بعد ذلك، تُحفظ الصلصة في وعاء محكم الإغلاق داخل الثلاجة، حيث يمكن استخدامها لمدة تتراوح بين 10 و15 يوما مع الحفاظ على نكهتها وجودتها.

ولإطالة مدة صلاحيتها، يمكن إضافة كمية بسيطة من الملح أو الزيت.

سلق الطماطم قبل التجميد

عملية سلق الطماطم لفترة قصيرة من الطرق الفعالة لحفظها لفترات طويلة، حيث يتم بعدها إزالة القشر والبذور، ثم تُترك لتبرد قبل حفظها في علب محكمة الإغلاق داخل الفريزر، ما يساعد على الحفاظ على قوامها وجودتها لأطول فترة ممكنة.

التجميد بطريقة صحيحة

تُقطع الطماطم وتُوزع على صينية مُغطاة بورق الزبدة، ثم تُوضع في الفريزرحتى تتجمد بالكامل.

وتساعد هذه الخطوة على منع تكتل الطماطم، ما يسهل إخراج الكميات المطلوبة عند الاستخدام، بعد ذلك، تُنقل الطماطم إلى أكياس أو علب محكمة الإغلاق لحفظها.

التفريغ الهوائي للحفاظ على الجودة

بعد التجميد السريع، يُنصح بحفظ الطماطم في أكياس مفرغة من الهواء، إذ تساعد هذه الطريقة على تقليل تلف الطماطم الناتج عن التجميد، والحفاظ على جودتها لفترة أطول.

مدة الحفظ وطريقة الاستخدام

يمكن حفظ الطماطم المُجمدة لمدة تتراوح بين 8 و12 شهرا، وعند استخدامها، يفضل إذابتها في الثلاجة طوال الليل، كما يمكن إضافتها مباشرة إلى الأطعمة أثناء الطهي دون إذابة مسبقة.

