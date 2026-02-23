إعلان

القبض على حارس عقار تحرش بطفلة ونشر فيديو للواقعة في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

03:48 م 23/02/2026 تعديل في 03:55 م

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتحرش بطفلة بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن قسم شرطة الدخيلة من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم – بقيام حارس عقار بالمنطقة محل سكنه بالتحرش بإحدى الفتيات، ونشره مقطع فيديو يتضمن ذلك على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وبحوزته الهاتف المحمول الخاص به، وبفحصه تبين احتواؤه على مقطع الفيديو المشار إليه. كما تم ضبط بصحبته طفلتين من القائمين على أعمال التسول – إحداهما الظاهرة بالمقطع والأخرى القائمة على التصوير. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر الأول بنشر مقطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

