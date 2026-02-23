تقدم النائب أحمد عصام الدين حسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بسؤال موجه إلى الحكومة بشأن استمرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري.

وأكد حسين في بيان اليوم، أن هذه الظاهرة لا تزال تمثل تهديدًا لحياة الشباب الذين يغامرون بأرواحهم بحثًا عن فرص عمل أو مصدر دخل يضمن لهم ولأسرهم مستوى معيشيًا مستقرًا، رغم الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الشباب وفتح مجالات العمل في مختلف القطاعات.

وأوضح أن السؤال البرلماني يركز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمكافحة الظاهرة ومدى فعاليتها على أرض الواقع، وخطط معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية مثل محدودية فرص العمل وضعف الربط بين التعليم وسوق العمل، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه الشباب في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تطرق السؤال إلى أهمية التنسيق بين الوزارات لوضع رؤية شاملة ومستدامة للتعامل مع الظاهرة، تتضمن الجوانب الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وليس الاكتفاء بالحلول الأمنية فقط.

وأشار النائب إلى أن تقديم السؤال يأتي وفق أحكام المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، مع طلب الرد كتابيًا وفق المادة (200)، مؤكدًا أن متابعة هذا الملف ضرورة وطنية، وأن ربط التعليم بسوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة يمثلان السبيل الأمثل للحد من الهجرة غير الشرعية وحماية مستقبل الشباب.