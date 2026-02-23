إعلان

نائب يطالب بخطة شاملة لمواجهة أسباب الهجرة غير الشرعية

كتب : نشأت حمدي

04:04 م 23/02/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم النائب أحمد عصام الدين حسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بسؤال موجه إلى الحكومة بشأن استمرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري.

وأكد حسين في بيان اليوم، أن هذه الظاهرة لا تزال تمثل تهديدًا لحياة الشباب الذين يغامرون بأرواحهم بحثًا عن فرص عمل أو مصدر دخل يضمن لهم ولأسرهم مستوى معيشيًا مستقرًا، رغم الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الشباب وفتح مجالات العمل في مختلف القطاعات.

وأوضح أن السؤال البرلماني يركز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمكافحة الظاهرة ومدى فعاليتها على أرض الواقع، وخطط معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية مثل محدودية فرص العمل وضعف الربط بين التعليم وسوق العمل، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه الشباب في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تطرق السؤال إلى أهمية التنسيق بين الوزارات لوضع رؤية شاملة ومستدامة للتعامل مع الظاهرة، تتضمن الجوانب الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وليس الاكتفاء بالحلول الأمنية فقط.

وأشار النائب إلى أن تقديم السؤال يأتي وفق أحكام المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، مع طلب الرد كتابيًا وفق المادة (200)، مؤكدًا أن متابعة هذا الملف ضرورة وطنية، وأن ربط التعليم بسوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة يمثلان السبيل الأمثل للحد من الهجرة غير الشرعية وحماية مستقبل الشباب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب الهجرة غير الشرعية فرص العمل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد تضرب 6 محافظات
أخبار مصر

أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد تضرب 6 محافظات
الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة على القاهرة والمدن الساحلية
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة على القاهرة والمدن الساحلية
تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك بعد قرار المركزي
أخبار البنوك

تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك بعد قرار المركزي
القبض على حارس عقار تحرش بطفلة ونشر فيديو للواقعة في الإسكندرية
حوادث وقضايا

القبض على حارس عقار تحرش بطفلة ونشر فيديو للواقعة في الإسكندرية
منها حكم تذوق الطعام.. 4 أحكام تهم المرأة في رمضان
جنة الصائم

منها حكم تذوق الطعام.. 4 أحكام تهم المرأة في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"