المستشار الألماني يدعو إلى زيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى زيادة الضغط على روسيا من أجل إنهاء حربها على أوكرانيا.

وقال ميرتس خلال منتدى أوكرانيا "كافيه كييف" الذي نظمته مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية في برلين: "هذه الحرب لن تنتهي إلا إذا لم تعد روسيا ترى جدوى في مواصلتها، وإذا لم يعد بوسعها توقع تحقيق مكاسب إقليمية، وإذا أصبحت تكاليف هذا الجنون مرتفعة للغاية بالنسبة لها... لذلك يجب علينا الحفاظ على الضغط على روسيا. بل يجب أن نزيده".

وقبيل الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا، جدد المستشار الألماني إدانته لأسلوب الحرب الروسي، الذي قال إنه يظهر لامبالاة بحقوق الإنسان وحياة البشر، وإنها تُرتكب خلاله جرائم حرب يوميا.

وقال ميرتس: "هذا البلد يوجد حاليا تحت هذه القيادة في أدنى مستويات البربرية. ولا ينبغي لأحد أن يشك في طبيعة النظام والبربرية التي نواجهها من روسيا في هذه السنوات".

وذكر المستشار أنه يرى أن الأهداف العسكرية لروسيا تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين لا تزال تتجاوز أوكرانيا، وقال في هذا السياق: "بوتين لن ينهي حملته إذا استسلمت أوكرانيا ورضخت. فنحن نسمع التهديدات. ونرى الاستفزازات في دول البلطيق، وفي بحر البلطيق، والهجمات الهجينة في أنحاء أوروبا، لا سيما لدينا في ألمانيا".

وأكد ميرتس أنه يجب ألا يتكرر الخطأ المتمثل في إدراك الأمور من دون اتخاذ إجراءات، متعهدا لأوكرانيا بمواصلة الدعم الألماني، مشيرا إلى أن ألمانيا تعد أكبر داعم عسكري ومدني للبلاد. وأضاف المستشار أنه منذ اندلاع الحرب تم تقديم دعم مدني ثنائي لأوكرانيا بقيمة تقارب 40 مليار يورو، فيما بلغ حجم الدعم العسكري المقدم بالفعل والمتعهد به أكثر من 50 مليار يورو.