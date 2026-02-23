السفارة الأمريكية في لبنان تجلي العشرات من موظفيها

أفادت قناة LBCI أن السفارة الأمريكية في لبنان قامت يوم الاثنين بإجلاء عشرات من موظفيها عبر مطار بيروت الدولي كإجراء احترازي، تحسبًا لأي تطورات إقليمية محتملة.

وأوضحت المصادر للقناة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية، مع توقع أن تصدر السفارة بيانًا رسميًا لتوضيح هذا الإجراء وتأثيراته المحتملة.

ويأتي ذلك في سياق تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مع ترقب احتمال شن هجوم أمريكي-إسرائيلي على إيران، وما قد يترتب عليه من انجرار ساحات مثل لبنان إلى أي نزاع أوسع بسبب دور حزب الله وموقع لبنان الاستراتيجي.

ومنذ أواخر يناير 2026، شرعت الولايات المتحدة في حشد عسكري واسع عبر الشرق الأوسط للضغط على طهران في إطار المفاوضات النووية المرتقبة في جنيف، مع الإقرار بأن هذا الانتشار العسكري يمنح الرئيس السابق دونالد ترامب خيارات جاهزة لتنفيذ ضربات داخل إيران في حال فشل المحادثات.