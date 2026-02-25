إعلان

السيسي يبحث مع رئيس GCL الصينية التعاون في مجال الطاقة المتجددة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:32 م 25/02/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "تشو جونج شن" رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمُهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمُهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول سبل التعاون الممكنة مع الشركة الصينية في مجال الطاقة المتجددة، ومسألة إمكانية توطين صناعة تلك الطاقة في مصر، حيث أشار رئيس الشركة الصينية في هذا الصدد إلى ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي هام وجاذب للاستثمارات، فضلاً عن الأمن والأمان، ومناخ مصر الذي يساعد على إنتاج الطاقة الشمسية، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية.

